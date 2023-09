Fiamme dolose in spiaggia, caccia ai video

LIDO DEGLI SCACCHI

Vigili del fuoco e carabinieri sono al lavoro per capire chi abbia incendiato lo stabilimento balneare Delfinus, a Lido degli Scacchi e danneggiato anche il Playa Dorada a Lido di Pomposa. Perché i dubbi che si sia trattato di roghi dolosi, ormai non ci sono più. Gli inquirenti sono alla ricerca di tracce di inneschi – pare che abbiano sequestrato qualcosa di ’interessante’ – e di impronte, per quante ne possano essere rimaste. I carabinieri che eseguono gli approfondimenti, coordinati dal sostituto procuratore di turno, Andrea Maggioni, sono alla ricerca anche di qualche ’occhio elettronico’ che possa aver catturato movimenti sospetti nell’immediatezza. Qualche telecamera di videosorveglianza che possa fornire elementi utili alle indagini. É invece slittato a domani il sopralluogo dei vigili del fuoco del Niat, il nucleo investigazioni anti incendi, gli esperti che vanno a caccia di ogni minimo dettaglio che possa essere sfuggito alle fiamme. Per capire da dove siano partite le lingue di fuoco che in pochi minuti hanno divorato anni di lavoro e sacrifici. Mettendo in ginocchio chiunque era riuscito a vivere di questo. Tutto può essere utile per dare un volto agli incendiari. E da qui, poi, capire la reale natura del gesto criminale: se per fare un dispetto, se per trascorrere una serata diversa dalle altre o se, magari, dietro ci possa essete qualche altro ’disegno’. Troppo presto al momento per sbilanciarsi da parte degli inquirenti. Servono maggiori dettagli.

Il primo rogo ad essere appiccato è stato quello al Delfinus, intorno alle 3 della notte tra giovedì e venerdì. Qualcuno ha forzato la porta e ha gettato all’interno gli inneschi. In poco tempo le fiamme hanno distrutto gli arredi, il soffitto, il frigo bar: tutto inagibile. Domato questo incendio, intorno alle 6.30, a poche centiana di metri, al Palaya Dorada, a Lido di Pomposa, altre lingue di fuoco, ma queste fortunatamente sono state spente in tempo,per impedire la devastazione di quanto accaduta a Scacchi. Chi c’è dietro queste azioni: balordi? E soltanto per divertirsi? Oppure c’è un’altra regia? Agli inquirenti il compito di trovare risposte.

Cristina Rufini