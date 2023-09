Fiamme e fumo nella palazzina Condomini evacuati per sicurezza

Ieri notte attorno alle due del mattino un altro incendio ha dato da lavorare ai Vigili del Fuoco Volontari di Copparo, unitamente ai colleghi Codigoro e Ferrara. A distanza di pochissimi giorni dal precedente incendio che ha interessato il condominio di Via Primo Maggio a Copparo, un altro è avvenuto ieri notte a Berra, località Riva del Po, per ironia della sorte proprio in Vicolo Primo Maggio. Era notte fonda quando i condomini del palazzo sono stati svegliati dal propagarsi di un intenso fumo che ha invaso le scale. Spaventati da quanto stava succedendo e bloccati dalla foschia contenente monossido di carbonio, hanno attivato i Vigili del Fuco, unitamente ai Carabinieri di Copparo.

Giunti sul posto hanno individuato la causa scatenante, in un appartamento al primo piano appartenente a una signora. Da quanto emerso, il tutto sarebbe scaturito da una batteria di un sollevatore per scale, messa a caricare su un divanetto. La donna si sarebbe poi lasciata prendere da altro, nel corso della notte con il surriscaldarsi dell’accumulatore appoggiato su tessuto sarebbe iniziata: "l’emanazione di molto fumo", come hanno dichiarato i Vigili del Fuoco intervenuti, che avrebbe reso difficile a tutti i condomini rimanere negli appartamenti.

Infatti si sono spostati tutti nei balconi aspettando l’aiuto degli addetti. I condomini sono stati evacuati mentre i pompieri disperdevano il fumo. Alla fine la signora è stata portata a Cona per verificare le sue condizioni in seguito ad esposizione prolungata a fumi tossici, il suo appartamento annerito dal fumo è "per ora inabitabile, le condizioni igieniche non permettono che lei vi possa rientrare nell’immediato", hanno asserito i pompieri. Guaio scongiurato per gli altri appartamenti che non hanno subito nessun danno.

Jasmine Belabess