Fiamme e paura in via Palmirano, scoppia un incendio nel capannone: in cenere rotoballe e mezzi agricoli

Ferrara, 17 agosto 2025 – La colonna di fumo, alta e nera, era visibile già all’uscita dalla città, a diversi chilometri di distanza. A bruciare, nelle cuore delle campagne tra Cona e Gaibanella, era il capannone di un’azienda agricola di via Palmirano. Un inferno di fuoco che ha impegnato fino a tarda sera diverse squadre dei vigili del fuoco, incaricate di domare le fiamme e a smassare il fieno incenerito sotto un sole senza pietà. Il vasto incendio scoppiato nel pomeriggio di ieri non ha fortunatamente avuto conseguenze fisiche sui lavoratori e sui responsabili dell’azienda. I danni sono però stati ingenti, tra rotoballe carbonizzate, mezzi agricoli distrutti e la struttura fortemente danneggiata. Ovviamente la stima è ancora prematura, ma il fuoco ha risparmiato poco o nulla.

Tutto comincia poco dopo le 14.30 di ieri all’azienda agricola I prati del Palmirano. Alla sala operativa dei vigili del fuoco arrivano le prime chiamate, anche da parte di passanti che avevano visto il fuoco levarsi alto nel cielo. I pompieri non ci mettono molto a capire la portata dell’incendio. In pochi minuti, al civico 82 di via Palmirano arrivano quattro squadre (partite da Ferrara, Portomaggiore e Bondeno) e l’autobotte. Gli operatori si mettono immediatamente all’opera per cercare di domare l’incendio che, nel frattempo, ha raggiunto anche un mezzo e un rimorchio parcheggiati all’esterno. L’interno del vasto capannone è una palla di fuoco. Le fiamme si levano alte fino a ‘mordere’ il tetto. Tra le mura, tutto finisce in cenere. Ci sono rotoballe e alcuni macchinari agricoli. Nulla si salva. I vigili del fuoco ‘attaccano’ dai due lati del capannone, puntando all’interno i getti d’acqua. L’operazione è difficoltosa, soprattutto per quanto riguarda le rotoballe che, se non perfettamente spente, tendono a rinfocolare.

In via Palmirano, oltre alle squadre dei pompieri, arrivano anche un’ambulanza del 118 in via preventiva, i carabinieri della stazione di San Martino e gli agenti della polizia locale. Questi ultimi hanno regolato il traffico nei momenti più concitati al fine di garantire l’accesso più rapido possibile ai mezzi di soccorso, mentre i militari si sono occupati di sentire i presenti per ricostruire l’accaduto. Titolare e lavoratori si sono subito attivati per agevolare al massimo il lavoro dei vigili del fuoco e per dare una mano per quanto nelle loro possibilità. Al momento è ancora presto per sbilanciarsi su possibili cause. A stabilire da dove sia partita la scintilla che ha appiccato il rogo saranno i pompieri, ma solo una volta ultimate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. A fine giornata, rimane lo sconforto di chi ha visto in un lampo finire – letteralmente – in cenere il frutto del proprio duro lavoro.