Fiamme in spiaggia, distrutto un chiosco

COMACCHIO

Vasto incendio divampato in uno stabilimento di Lido degli Estensi nella notte tra ieri e l’altro ieri. Le fiamme sono iniziate intorno alle 22 di lunedì in una struttura di via Pozzati, nello stabilimento "Blue Moon". Nello specifico l’incendio è partito dal chiosco che si trova nella spiaggia antistante la parte edificata dello stabilimento. Le fiamme hanno devastato completamente la struttura in legno lasciando solo cenere e distruzione. Le cause ad ora sono ignote, ed i vigili del fuoco unitamente ai carabinieri della Compagnia di Comacchio, i quali stanno indagando su che cosa abbia scatenato il rogo, anche se si propende per la causa accidentale. In seguito alla segnalazione giunta, di fumo e fuoco provenienti dalla struttura sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Porto Garibaldi, che hanno tentato di domare il fuco. Lavoro impegnativo che ha portato via un paio di ore. Danni ingenti nell’ordine di svariate migliaia di euro, che dovranno sborsare di tasca propria i proprietari. Purtroppo non vi erano telecamere nel circondario tali da aiutare le autorità a comprendere se la genesi dell’incendio fosse colposa o dolosa, tuttavia proseguono gli accertamenti in entrambe le direzioni. Ebbene non si esclude nemmeno l’ipotesi dell’intenzionalità considerato il fatto che, il locale era stato vittima di svariati furti durante la stagione, con danni ingenti a oggetti e "portafoglio".

Sentito uno dei responsabili ha dichiarato: "Noi non eravamo lì in quel momento naturalmente, perciò non sappiamo come sia andata. Sappiamo che sono in atto degli accertamenti, confidiamo nell’operato delle autorità. Sebbene la batosta sia importante soprattutto in questo periodo e momento. Si dovrà mettere mano al portafoglio per somme notevoli. Il chiringuito è perso, completamente distrutto. Dovevamo terminare la stagione in bellezza a fine mese, ma dovremo chiudere prima, con gran dispiacere. Speriamo sia stato solo un incidente, perché non è la prima volta che siamo presi di mira. Svariate volte ci hanno derubato, è stato un incubo". Fiorente e promettente attività frenata per l’ennesima volta. Non sono bastate quest’anno le mareggiate, il clima instabile, la mancanza di personale ed il calo drastico di turisti a mettere il bastone tra le ruote degli imprenditori. A rendere il tutto più difficile ci hanno pensato i numerosi incendi divampati quest’anno nel comacchiese ed i frequenti furti, che di certo non incoraggiano i villeggianti. Solo qualche settimana fa due vasi roghi hanno interessato altrettanti stabilimenti balneari a Lido degli Scacchi e a Lido di Pomposa. Incendi su cui sta indagando la procura della Repubblica.

Jasmine Belabess