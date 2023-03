Fiamme in un magazzino del centro storico

Il pronto intervento di spegnimento delle fiamme dei vigili del fuoco (foto) ha scongiurato il peggio, giovedì sera, in un edificio nel cuore del centro storico utilizzato come magazzino di diverse attività. Si trova tra via Fratelli Borselli, all’angolo con via Nazario Sauro, la strada che immette sui giardini pubblici di piazza Aldo Moro, vicino alle ex scuole elementari. E’ conosciuto in paese come ‘Pandurera’ perché era l’antica fabbrica per la lavorazione dei pomodori, noto alle cronache più recenti per la sua ciminiera, che fu fatta ‘brillare’, dai militari esperti del Genio civile, perché pericolante, pochi giorno dopo il terremoto. Oggi è adibita ad un vasto magazzino di proprietà della famiglia Veronesi, che ospita al suo interno diversi depositi.

Giovedì sera, all’ora di cena, poco dopo le 19.30, il centro storico è stato avvolto dal suono delle serene. Le ragioni dell’incendio sono ancora in corso di accertamento. Il fumo che usciva da una finestra e le fiamme che si intravedono nel buio dai vetri che si affacciano sulla strada, hanno sollevato le perplessità e le preoccupazioni di un passante, che ha dato subito l’allarme, attivando la centrale operativa dei vigili del fuoco di Ferrara con la prima partenza e l’arrivo della squadra del vicino distaccamento volontario dei pompieri di Bondeno. Pare che le cause siano state elettriche, forse il cortocircuito provocato dalla ricarica di un utensile. Dall’apertura del cancello allo spegnimento delle fiamme, fumo e fiamme hanno impegnato uomini e mezzi, con autopompa ed autobotte per oltre due ore, fino alla completa messa in sicurezza dell’edificio.

Claudia Fortini