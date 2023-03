Fiamme nella cucina Danni ingenti al teatro

Incendio al teatro comunale di Occhiobello, con le fiamme che hanno devastato parte dei locali. Nessuno però è rimasto ferito. I fatti sono successi ieri pomeriggio verso le 15 al teatro comunale di Occhiobello (Ro) in via Cavallotti, sede del centro sociale Azzurro. Le fiamme sono state generate presumibilmente da un corto circuito della centralina elettrica posta nei locali interni, dove sono presenti uffici e adiacenti alla cucina.

In quel momento erano presenti alcune volontarie che stavano predisponendo la cena per l’evento previsto in serata ‘cena con delitto’. Ad un certo punto è saltata la corrente, pochi istanti dopo la fuoriuscita di fumo e poi le fiamme. Le volontarie, ancor prima del propagarsi delle fiamme, hanno chiamato subito i vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati con due autopompe ed un camion gru per le operazioni di spegnimento proseguite per quasi un’ora, seguiti dalla messa in sicurezza dei locali interni. Le fiamme hanno distrutto tutta la parte dei locali posti nella parte retrostante alla sala centrale, questa invasa da tanto fumo senza danni materiali.

In esterno la parete è rimasta tutta annerita dal fuoco. In loco anche i sanitari del Suem118, fortunatamente non ci sono stati feriti, oltre la presenza della polizia locale e di una pattuglia dei carabinieri della locale stazione con il comandante maresciallo Marco Cestaro. A verificare i danni alla struttura e locali interni, il responsabile dell’ufficio tecnico comunale, Lorenzo Raffagnato. Quasi in lacrime la presidente del centro sociale Azzurro, Serenella Mazzetti: "Non ci sono parole è andato tutto distrutto, siamo disperati. Un disastro. A questo punto non so quando potremmo riaprire e riprendere le nostre attività".

Mario Tosatti