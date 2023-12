Fiamme nella notte in casa, il rogo devasta parte del tetto

Danni ingenti per un incendio ma fortunatamente nessun ferito grazie all’accortezza di chi abita la casa di lanciare l’allarme ai vigili del fuoco. A causa di una canna fumaria di un camino probabilmente ostruita, si sono sviluppate le fiamme che hanno raggiunto il tetto, che era ventilato, per cui le lingue di fuoco alte oltre un metro l’hanno percorso interamente. Non hanno intaccato fortunatamente le parti portanti ma è crollata una buona parte del tetto. L’incendio è avvenuto nel cuore della notte tra venerdì e ieri tra Settepolesini e Porporana, vicino all’argine. L’allarme è stato lanciato intorno all’una di notte. Erano alte le fiamme e visibili anche da lontano. Sul posto è arrivata la prima partenza dei vigili del fuoco di Ferrara e in supporto la squadra del turno notturno del distaccamento volontario dei vigili del fuoco di Bondeno. I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo per domare l’incendio, affinchè almeno la restante parte dell’edificio fosse risparmiata. La famiglia è stata fatta evacuare fino al completamento dello spegnimento dell’incendio. La casa resta agibile, perché grazie al tempestivo intervento dei pompieri gli interni sono stati risparmiati dalle fiamme. Le operazioni si sono protratte fino alle 5 di ieri mattina quando, alle prime luci dell’alba, i vigili del fuoco sono intervenuti una seconda volta ma questa volta per posizionare teli di copertura, in modo da salvare l’abitazione dalla pioggia.

cl.f.