Fiamme nell’appartamento

Un incendio è scoppiato nella notte tra lunedì e martedì in un appartamento del palazzo di via di Penzale, in angolo con via Giovannina a Cento. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 2, situazione che ha fatto allarmare anche altri condomini che hanno visto il fumo uscire dalla finestra dell’appartamento. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere le fiamme mettendo in sicurezza il luogo mentre le persone all’interno sono state prese in cura dai sanitari del 118, due adulti e due bambini che fortunatamente non avrebbero riportato conseguenze. L’incendio non ha coinvolto l’intero appartamento, che però è stato dichiarato inagibile, che è stato completamente distrutto. Fortunatamente, anche per la tempestività dell’intervento, non si sono registrati feriti. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento, ma al momento si ipotizza che possa essere stato causato da un piccolo elettrodomestico che si trovava in bagno, come, ad esempio, un phon o una piastra per capelli. Stando infatti a una prima ricostruzione dell’accaduto, l’incendio sarebbe partito dal bagno. Per l’esattezza, da questo piccolo elettrodomestico posizionato vicino al lavandino che, per motivi ancora al vaglio, avrebbe innescato il tutto.

l. g.