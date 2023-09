Fiamme nell'ex sede di Silla a Cento: a fuoco maschere di cartapesta

CENTO

E’ stato domato abbstanza velocemente, un incendio che era divampato mercoledì sera nella zona del ponte sul Reno, un’area nelle vicinanze di Porta Pieve. Erano circa le 21 di mercoledì, infatti, quando è scattato l’allarme e i vigili del fuoco di Cento si sono precipitati sul luogo che peraltro è adiacente alle case e alla strada.

Si tratta dell’area dove vi era un tempo l’azienda Silla, divenuto poi un luogo dove alcuni gruppi carnevaleschi hanno portato maschere non più utilizzate ma la cui intelaiatura poteva ancora essere buona per future lavorazioni. Per motivi attualmente all’esame dei carabinieri che stanno conducendo gli accertamenti sul rogo, nella zona del piazzale hanno dunque preso fuoco alcune opere ed essendo state realizzate con cartapesta, le lingue di fuoco si sono propagate con rapidità.

Altrettanto rapida, fortunatamente, è stata la reazione dei vigili del fuoco che, una volta allertati da chi aveva notato il fuoco, sono giunti immediatamente sul posto spegnendo l’incendio. Azione rapida che ha delimitato lì il fuoco impedendo di propagarsi all’immobile e dunque alle case vicine

Laura Guerra