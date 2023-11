Fiamme sulla porta della chiesa. Si indaga sull’atto vandalico

Fiamme alla chiesa di Santa Maria in Vado. Un incendio, fortunatamente di dimensioni contenute, è scoppiato nella mattinata di ieri alla parrocchia di via Borgovado. Il tutto sarebbe accaduto intorno alle 8. Secondo una prima ricostruzione, qualcuno avrebbe appiccato le fiamme a un tendone montato sul sagrato della chiesa. Da lì, il fuoco si è poi propagato fino alla porta d’ingresso del luogo di culto. Il primo ad accorgersene è stato il parroco, che si è prodigato a domare le fiamme in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. I danni sono fortunatamente stati limitati, anche se parte della chiesa è stata invasa dal fumo. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri per avviare le indagini su quello che ha tutte le caratteristiche di un atto doloso. Si tratta ora di capire se si sia trattato di un vandalismo ‘gratuito’ o se dietro ci sia qualche altra ragione.