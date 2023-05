Fiamme tra i ruderi Scoperto un bivacco

Le fiamme sono partite da uno degli edifici in disuso in fondo a via Scalambra. Il fumo ha iniziato a salire copioso dai ruderi, fino a quando non è stato notato da alcuni residenti della zona che hanno dato l’allarme ai vigili del fuoco. L’incendio è scoppiato nel pomeriggio di ieri. Fortunatamente, le fiamme sono rimaste circoscritte. In breve tempo i pompieri sono riusciti a raggiungere il punto esatto da cui era scaturito il rogo e hanno domato le fiamme prima che si propagassero ulteriormente. Una volta ripristinata la sicurezza, i vigili del fuoco si sono messi all’opera per capire da dove fossero partito il fuoco. Nel perlustrare i resti degli edifici in costruzione, in una ‘stanza’ hanno individuato un bivacco con un letto di fortuna e altri oggetti. Non è quindi escluso che qualcuno abbia occupato quegli edifici e abbia acceso un fuoco che poi gli è sfuggito di mano.

Non è la prima volta che i palazzoni di via Scalambra sono al centro di episodi di occupazione abusiva. Il tema era già stato affrontato in passato e l’area è stata oggetto di un importante intervento di messa in sicurezza che aveva visto protagonista anche l’amministrazione.