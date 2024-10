Fiato sospeso per il Reno. Gallo sotto assedio: "Ma il sistema tiene"

Con una lunga onda di piena, il Reno ha fatto tremare l’alto ferrarese ma non l’ha tradito nemmeno stavolta, graziandolo in giorni dove ovunque, a pochi chilometri di distanza, l’acqua aveva invece fatto sentire la sua furia invadendo campi, strade e case. Con un picco di 8.69 metri, sfiorando di un solo centrimetro la linea rossa di attenzione, alle 14.45 di domenica la piena è passata per la strozzatura di Cento dirigendosi verso le aree aperte del bosco della Panfilia di Sant’Agostino e la chiusa del Cavo Napoleonico che è stato possibile aprire solo per pochissimo tempo, usandolo come area di accumulo in quanto il Po, che si sta ingrossando, non riceve. Circa 4 milioni di metri cubi d’acqua che però sono bastati per non far superare la soglia a Cento e dare il respiro perfetto anche a Gallo. E’ lì infatti che l’onda di piena è arrivata nella serata di domenica, impensierendo perché stavolta avrebbe superato il limite con un livello record rendendo necessaria la chiusura di via Argine e il posizionamento di circa 500 sacchi di sabbia nel punto dello sfioratore, realizzato dopo le rotte del ’49 e ’51, abbassando l’argine per ‘scolmare’ i picchi di piena e convogliare l’acqua nella Cembalina e la rete dei canali della Bonifica. Situazione che i poggesi hanno vissuto con preoccupazione e apprensione. "Lo sfioro inizia alla quota di 13.7 metri e lunedì alle 6 abbiamo raggiunto il picco di 14.07 metri. Nessuno ricorda un livello così alto – dice il sindaco Daniele Garuti –, poi ha smesso di sfiorare alle 16.15 ma la strada, invasa dal fango, ora da pulire e in parte allagata, rimane chiusa. A causa della piena, anche Anas aveva chiuso il ponte verso Malalbergo, poi riaperto in tardo pomeriggio. Nel passaggio dell’acqua dal Reno alla Cembalina, abbiamo visto che dell’acqua sarebbe andata a toccare la Cpr e alcuni giardini di case e nella notte è stato necessario avvisare quei cittadini che hanno provveduto a mettere in sicurezza alcune cose come le auto".

Poi si è tornato a tirare fiato. "Con la grande piena, il Cavo che non poteva dare il solito aiuto e il Po che non tirava, era la tempesta perfetta per un disastro – prosegue – ma quel poco è bastato e quando l’acqua è arrivata in Cembalina il sistema ha retto grazie ai consorzi di bonifica: il Burana ha smesso di scaricare l’acqua del modenese per lasciarci liberi gli invasi e il Pianura di Ferrara ha fatto un grande lavoro di regimentazione. Grazie a tutti coloro che stanno lavorando in questa emergenza". Piena che nel tardo pomeriggio ha continuato a impensierire il basso ferrarese. A Poggio anche Coldiretti con il presidente locale Moreno Frigati e il segretario di zona, Thomas Serafini. "A Gallo diversi terreni coltivati sono coperti dall’acqua – dicono – Non risultano al momento altre situazioni di crisi o di allarme imminente, tranne i probabili danni al settore degli allevamenti di vongole della sacca di Goro che rischiano di morire per l’effetto della troppa acqua dolce che sta arrivando". Nel centese, sorvegliato speciale anche il Panaro, a pochi passi da Alberone, che ieri pomeriggio ha raggiunto la quota di 17.47 metri, circa 50 centimetri sotto la soglia rossa".