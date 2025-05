Fidapa, Paola Antonioli è stata eletta presidente

Si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali della sezione ferrarese di Fidapa – ’Federazione italiana donne arti professioni affari’, relativamente al biennio 2025/2027. "A seguito di un’assemblea molto partecipata e in un clima totalmente costruttivo – spiega una nota – , sono state elette: Paola Antonioli come presidente, Paola Peruffo vicepresidente, Lucia Buosi segretaria e Giulia Pozzati tesoriera. Le socie di Fidapa Ferrara hanno rivolto un sentito ringraziamento alla past president Susanna Benetti per il prezioso lavoro svolto in questi anni".