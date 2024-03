Fidas giovani, raduno nazionale. Renazzo al centro della donazione

Grazie a Fidas Renazzo e Coordinamento nazionale giovani, da venerdì a domenica saranno sul territorio oltre 70 giovani da tutta Italia per promuovere il dono del sangue riunendosi per l’evento "Gio.Co", richiamando i termini di ‘giovani" e "convegno", nato dalla volontà dei giovani volontari di ragionare sull’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. L’obiettivo è costruire un mondo sostenibile attraverso dei target da raggiungere nei campi ambientale, sociale ed economico e avere un momento di incontro per l’analisi di temi di attualità socio-culturali che verranno affrontati in costante relazione al focus della donazione di sangue ed emocomponenti. Venerdì pomeriggio saranno all’auditorium le scuole di Pieve e il sabato dalle 9 alle 13 in sala Zarri a Cento, mentre in piazza vi saranno gli spazi di Fidas, Avis, Renazzo Soccorso, Associazione Valentina, Admo con la possibilità di fare la tipizzazione e la collaborazione di Coccinella Gialla e la Sala da Tè. E numerosi sono gli esperti nel campo sanitario e medico-scientifico che prenderanno parte a tutto l’evento ma anche laboratori esperienziali guidati da Matmox. Che ci sia una rinnovata tendenza ad avvicinarsi al dono è testimoniato anche dai dati raccolti dalla stessa Fidas Renazzo che nell’ultimo anno ha registrato 138 nuovi aspiranti donatori, in crescita rispetto al 2022 quando gli aspiranti erano già 110. Non solo volontà di avvicinarsi al dono, ma un desiderio che diviene atto pratico con una crescita delle donazioni registrate dalla stessa Federata che nel 2023 ha raccolto 1.745 donazioni, in crescita rispetto al 2022, quando aveva raccolto 1.720 donazioni. Un tasso di tutto rispetto se si considerano le dimensioni della piccola frazione centese, con Renazzo che ha così fatto la sua parte per contribuire alla raccolta di sangue ed emocomponenti grazie ai quali è possibile produrre diverse tipologie di farmaci salvavita. "In questi 54 anni di nostro intenso lavoro – dice Paolo Tassinari, presidente Fidas Renazzo - abbiamo visto mutare le modalità di donazione, grazie a scoperte avvenute nel campo scientifico e medico. Dobbiamo altresì prender atto dei cambiamenti avvenuti a livello sociale e culturale per i quali ogni associazione dovrebbe interrogarsi e formarsi". L’evento è stato sostenuto anche da Tecnomotor, Molini Pivetti, Banca Centro Emilia.

l.g.