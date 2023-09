Fiera, al via un’edizione nel segno dell’agricoltura

Sarà l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi a tagliare il nastro dell’Antica Fiera di Portomaggiore, nell’edizione della vigilia dei seicento anni. Personaggio azzeccato, perché da sempre la kermesse portuense ha una forte connotazione agricola, quest’anno con una novità significativa. "Siamo molto orgogliosi delle nostre radici nel mondo dell’agricoltura di qualità – afferma il sindaco Dario Bernardi (nella foto) –. Quest’anno alle tradizionali prove di lavorazione dei terreni di domenica 17 settembre, a Portoverrara in via Rangona, che vedono la presenza in campo delle migliori case produttrici di macchinari agricoli e alla esposizione della meccanica statica, si affiancano altre importanti novità in partnership con Coldiretti Ferrara. In piazza Verdi, durante tutti i quattro giorni della manifestazione, sarà presente il Villaggio Coldiretti Campagna Amica, popolato da produttori per la vendita diretta e una area food, attrezzata con uno stand coperto, in cui sarà possibile degustare piatti a base di carne, pesce, vino, birra e anche l’oramai noto granchio blu, preparati dai nostri contadini chef".

Domani dalle ore 16.30 in sala consiliare i ragazzi di Coldiretti Giovani Impresa Ferrara terranno la loro assemblea annuale e a seguire il convegno sulle bonifiche che hanno interessato il nostro territorio e le opere idrauliche tra presente e passato, con la presenza di relatori di assoluto spessore. Dopo il taglio del nastro, con l’inno di Mameli intonato dalla fanfara dei bersaglieri di Scandiano, la cerimonia proseguirà con l’assegnazione dei premi Impresa locale e Impresa agricola locale, oltre all’assegnazione del premio "Federico Bernagozzi", che valorizza un personaggio ferrarese che si è messo in luce nel suo ambito. Quest’anno è stato attribuito a Maria Grazia Soncini, chef stellato, titolare del celebre ristorante La capanna di Eraclio, tra Codigoro e Jolanda; è il secondo cuoco stellato a vincere il riconoscimento, in precedenza era stato Igles Corelli. Nel circuito fieristico è tutto un fiorire di iniziative in grado di accontentare tutte le esigenze. Come la seconda edizione di "Tracce", musicisti, cantastorie, giocolieri, trampolieri e tanti altri artisti provenienti da tutta la regione si esibiranno nei punti spettacolo della fiera. Altra novità sono le iniziative a favore dell’inclusività, delle persone diverse abili, sia all’interno del luna park, sia all’interno del Villaggio dello sport in piazzale Cavallari.

Franco Vanini