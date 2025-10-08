Fiera bis, il caso in aula: "Nessuna superperizia". No all’istanza della difesa

Non ci sarà nessuna ‘superperizia’ sul caso Fiera. Gli elementi a disposizione sarebbero infatti già sufficienti per permettere al giudice Andrea Migliorelli di valutare la vicenda giudiziaria che ruota intorno alle presunte irregolarità nell’appalto per i lavori post sisma tra i padiglioni. Nessun colpo di scena, quindi, nell’udienza preliminare per il secondo filone di inchiesta sulla Fiera, che conta sette imputati tra cui l’ex sindaco Tiziano Tagliani e l’ex assessore Aldo Modonesi. L’iter andrà avanti e nella prossima udienza, fissata per il 4 novembre, gli imputati potranno scegliere con quale rito essere processati. Ma cosa è accaduto ieri nel chiuso dell’aula gup di Borgo dei Leoni? Un piccolo passo indietro. Nel corso della precedente udienza, la difesa del progettista e direttore dei lavori Davide Grandis aveva depositato una consulenza di parte nella quale venivano affrontate (e respinte) le principali contestazioni formalizzate nei suoi confronti. Alla luce di quella lunga e articolata consulenza, nell’udienza di ieri mattina il giudice ha valutato e bocciato l’istanza di disporre una perizia super partes per valutare quanto emerso dal documento della difesa Grandis (sostenuta dall’avvocato Dario Bolognesi). Il caso tornerà quindi in aula il mese prossimo per avviarsi verso le battute conclusive.

La maxi inchiesta. Il fascicolo ‘Fiera bis’ ha messo sotto la lente i lavori di riqualificazione post sisma svolti tra i padiglioni e il relativo maxi appalto ritenuto dall’accusa pilotato. Le ipotesi di reato (contestate a vario titolo) sono truffa ai danni dello Stato, abuso d’ufficio, falso, turbativa d’asta, frode e corruzione nell’ambito della vicenda della presunta gara pilotata per i lavori tra i padiglioni. Sette gli imputati rimasti a rispondere delle accuse davanti al giudice dell’udienza preliminare: Filippo Parisini, all’epoca dei fatti presidente di Ferrara Fiere, Davide Grandis, l’ingegnere incaricato della progettazione e direzione lavori, Gian Domenico Leprini, consulente per l’impiantistica della società di costruzioni AeC, Sandro Mantovani, consigliere delegato di AeC, Stefano Zaccarelli, all’epoca presidente di AeC, Aldo Modonesi, ex assessore ai Lavori pubblici e al Palio e l’ex sindaco Tiziano Tagliani.

Il nucleo del secondo filone d’inchiesta (il primo riguardava un presunto giro di mazzette, concluso con una raffica di assoluzioni e ora pendente in Appello) ruota attorno all’appalto da cinque milioni per le opere di ristrutturazione post sisma, intervento che ha beneficiato anche di un contributo a fondo perduto da parte della Regione. I lavori, secondo gli inquirenti, sarebbero stati assegnati alla AeC truccando la gara d’appalto e sarebbero stati portati avanti sulla base di alcune presunte false attestazioni sui danni subiti dalla struttura e sull’avanzamento del cantiere, operazioni che avrebbero permesso di ‘gonfiare’ i conti e far pagare tutto alla Regione. Tali sospette irregolarità avrebbero dunque tratto in inganno la Regione stessa, facendole erogare un contributo non spettante. Tra le contestazioni figurano poi un episodio di corruzione attribuito a Modonesi (che avrebbe avuto in cambio dell’appalto una somma di almeno 12mila euro sotto forma di sottoscrizione all’Ente Palio) e l’accusa di aver omesso di dotare la Fiera di un impianto antincendio funzionante a carico di Parisini. Nel corso dell’udienza, i principali imputati hanno deciso di farsi interrogare, fornendo la propria verità. Nelle prossime tappe, procura e difese (dopo la scelta del rito) sosterranno le proprie tesi prima del verdetto del giudice su una vicenda lunga, complessa e che ha suscitato pesanti polemiche anche dal punto di vista politico.