"Fiera, calo di visitatori agli stand". Ma il sindaco: "No, verso il rilancio"

Da una parte la Lega che definisce un flop la fiera di Cento dopo appena due giorni dall’inizio della manifestazione; dall’altra, la maggioranza che ritiene bizzarro un verdetto dopo soli due giorni (di cui uno di maltempo) e sottolinea che il percorso di valorizzazione della kermesse è appena all’inizio. L’obiettivo è rilanciare un evento chiave per la città. Il segretario del Carroccio Luca Cardi non è d’accordo: "Sono aumentati i costi organizzativi e diminuiti i visitatori. Sicuramente possiamo parlare di un flop". E aggiunge: "Quando era gestita dalla Pro Loco – rileva il leghista – la Fiera aveva decisamente costi inferiori. Con la cifra assegnata a Pro Loco e al volontariato si copriva una pluralità di eventi: dal Settembre Centese, fino al Natale. Ora, assistiamo a costi lievitati per l’evento fieristico, che ha peraltro perduto il suo appeal. Lo dimostra il calo di visitatori di questa edizione e di quella precedente. Non solo, vediamo in giro molti e ampi spazi vuoti, e notiamo una notevole riduzione del numero degli stand". L’ assessore al Commercio, Filippo Taddia replica: "È quantomeno bizzarro che l’attacco del segretario della Lega Luca Cardi arrivi a Fiera iniziata da due giorni, di cui uno di maltempo. Come sempre ci sono sicuramente aspetti da migliorare ma le somme si tirano alla fine. L’azienda Pirene Srl si è messa in pochissimo tempo a disposizione della città, incontrando a più riprese Associazioni e operatori economici e imbastendo un calendario di spettacoli vario e di qualità. Siamo all’inizio di un percorso di valorizzazione della manifestazione che, come il resto del lavoro che stiamo facendo sulla città, ha l’obiettivo di riposizionare Cento e i centesi dove meritano di stare". Gli fa eco il sindaco Edoardo Accorsi: "È singolare che Cardi tiri nuovamente in ballo la questione di Pro Loco, spiegata e rispiegata in ogni sede. Siamo di fronte all’ennesima presa di posizione della Lega contro la città e contro le buone pratiche amministrative, pratiche che probabilmente al suo segretario comunale Luca Cardi sono sconosciute non avendo lui mai speso un giorno ad amministrare un ente pubblico. Se Cardi vivesse Cento come dice saprebbe che i centesi sono stanchi soprattutto di rappresentanti politici come lui che creano divisioni senza mai essere propositivi così come i centesi sono stanchi di sentir parlare male della propria città da chi dovrebbe invece valorizzarla e contribuire a renderla migliore".

Laura Guerra