"Fiera col botto: 200mila presenze in 4 giorni"

"L’edizione 2023 è stata premiata dalla partecipazione: nei quattro giorni di manifestazione abbiamo superato le 200 mila presenze, in linea con l’anno scorso se non di più". Sono i numeri dell’Antica Fiera enunciati dall’assessore all’Agricoltura, Enrico Belletti, nell’anno della vigilia della seicentesima edizione del prossimo anno, anniversario che si prospetta grandioso. E aggiunge: "Edizione da record delle prove di lavorazione dei terreni sia in termini di presenza di pubblico, che di numero e qualità delle aziende produttrici di macchinari agricoli. Fiore all’occhiello della Antica Fiera di Portomaggiore da quasi cinquant’anni e che ogni anno si conferma uno dei momenti più importanti del panorama agricolo a livello nazionale. In attesa della festa del cinquantesimo anniversario, il prossimo anno, ringrazio la presidente di Pro Loco Giovanna Toschi per l’impegno che da sempre mette, con insostituibile professionalità, nell’organizzazione di quello che, a tutti gli effetti, è una manifestazione nella manifestazione".

L’assessore evidenzia uno degli eventi più apprezzati, il Villaggio della Coldiretti: "Era una delle novità più attese, ha funzionato bene, ha caratterizzato la matrice agricola della fiera, costituendo di fatto, assieme alle esposizioni dei mezzi agricoli, un vero polo dell’agricoltura". Una edizione dell’Antica Fiera con tanto sport. "Complimenti a Paolo Macchia, nostro Filippide d’Argento 2023 – traccia un primo bilancio il sindaco Dario Bernardi – alla Polisportiva Delfino ‘93 premiata per la promozione sportiva e a tutti i giovani atleti emergenti premiati, nella pallavolo, nel calcio, nel tennis e nelle arti marziali. E’ stato bello ritrovarsi durante la tradizionale cerimonia dell’Antica Fiera di Portomaggiore a parlare di uno sport portuense dinamico, in movimento, con allenatori e istruttori in gamba e ragazzi e ragazze che ottengono grandi risultati ispira grande fiducia nel futuro".

L’inaugurazione del Villaggio dello sport in piazzale Cavallari, alla presenza dell’atleta paralimpica Marta Pozzi e dei delegati del Coni e del Comitato Paralimpico Italiano, di Giorgio Conti della Fondazione Montecatone Onlus e dell’Associazione In.Da.Co., "è stato un momento toccante – riprende – di grande impatto e interessante, che speriamo ci porti a collaborazioni future; il Villaggio dello Sport ha funzionato a pieno ritmo, grazie alla presenza e supporto costante delle nostre società, Team Volley Portomaggiore, ASD Portuense Etrusca, Delfino 93 Next Tennis Lab, l’Ultima Legione Softair, ma anche delle società ospiti come la Compagnia arcieri e balestrieri "Filippo degli Ariosti"e il Ferrara Baseball Softball Club, che sono venute a promuovere le loro attività. Domenica prossima la Granfondo Valli e Delizie porterà a Portomaggiore centinaia di ciclisti. Franco Vanini