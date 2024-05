Fiera del Fiore con gli espositori delle regioni

Il centro di Migliarino è pronto a vestirsi dei colori e dei profumi della primavera con la 22esima edizione della Fiera del Fiore. Ad organizzare l’evento sarà come sempre la Pro Loco di Migliarino, in convenzione con il Comune di Fiscaglia e il contributo di artigiani e commercianti del paese. Un gruppo forte e determinato, quello della Pro Loco, sempre aperto all’ingresso di forze nuove (in particolare giovani) e pronto a dare vita ad un evento apprezzato, "che – sottolinea il presidente Luca Minghini - ha sempre registrato un’ottima partecipazione sia in termini di espositori da diverse regioni d’Italia che di visitatori, ed è entrato nel cuore dei cittadini. Ringraziamo tutti quanti contribuiranno alla riuscita dell’evento". L’appuntamento, dunque, è per domenica. Alle 10 si terrà l’inaugurazione ufficiale dinanzi all’immancabile fontana di fiori allestita in piazza della Repubblica, a fare da cornice alla mostra mercato di fiori e piante, alle bancarelle di oggetti e opere dell’ingegno artigianale, ambulanti vari. Ospiti della manifestazione saranno la Pro Loco Correzzola con gli "Antichi mestieri" e l’associazione Dogato Sister & Friends che proporrà "Giuseppe Verdi – La Traviata", indossando splendidi abiti ottocentesci. In via Forti non mancheranno le esposizioni di artisti e artigiani locali curata dall’associazione Tracce d’Arte per promuovere la creatività; dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, al parco comunale in via Gramsci, vi sarà l’associazione Dracorunner Asd che presenterà il Gruppo Cani Cross Experience: attività con gli amici a quattro zampe, con attrezzature idonee e alla presenza di istruttori qualificati. Nella canonica della chiesa sarà allestita una mostra di 500 bambole in collaborazione con il Circolo Anspi, mentre i giovani parrocchiani daranno vita all’iniziativa "Ciceroni x un giorno", accompagnando i visitatori alla scoperta del paese. In piazza del Teatro, dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 18, bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni potranno provare una lezione di Yoseikan Budo, a cura dell’Asd Hishiryo Dojo Kaizen, mentre alle 16 in Piazza della Libertà si terrà il concerto, sulle note delle migliori colonne sonore cinematografiche, della Filarmonica di Voghenza diretta dal maestro Roberto Valeriani. Da non perdere saranno il doppio incontro con Marcello Bertelli, che presenterà il proprio libro "Brani di storia del Comune di Fiscaglia" nella sede della Pro Loco in piazza della Repubblica sabato dalle 10 e domenica dalle 16, e la mostra di pittura e arte al Museo del Trotto, aperta sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.

Valerio Franzoni