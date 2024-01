Fiera del lavoro, al via l’8. Si parte con l’orientamento

COMACCHIO

Si avvicina l’appuntamento con ‘Oh, my job’, la Fiera del Lavoro promossa dal Comune di Comacchio patrocinata dalla Provincia di Ferrara e curata dalla segreteria organizzativa dell’Informagiovani di Porto Garibaldi, che quest’anno giunge all’11esima edizione. Un’iniziativa che rappresenta un importante momento di incontro tra persone in cerca di occupazione e realtà economiche più attive del territorio, per favorire lo scambio tra domanda e offerta di lavoro. L’appuntamento è fissato per il 29 febbraio, dalle 16 alle 19 all’Istituto Scolastico Remo Brindisi di Lido degli Estensi. Ad ogni azienda aderente verrà assegnata una postazione dove intavolare brevi colloqui con i candidati che si prenoteranno nel sistema informatico di agenda digitale lanciato per la prima volta in questa undicesima edizione. Anche quest’anno, l’Informagiovani ha previsto alcuni seminari rivolti ai candidati, propedeutici alla Fiera, che si terranno nelle settimane antecedenti l’appuntamento del 29 febbraio, in modo che gli aspiranti lavoratori possano partecipare in modo più consapevole e siano preparati nell’affrontare i colloqui con le aziende.

Il programma. Gli incontri formativi saranno svolti in presenza presso l’Informagiovani a Porto Garibaldi. L’8 febbraio alle 10.30 si comincia con ‘Orientarsi per un lavoro: bilancio delle competenze personali e simulazione colloquio’ che consentirà ai candidati di capire quali impieghi e opportunità siano più adatti a loro, grazie ad un orientatore esperto del Centro Impiego: il seminario è a cura dell’Agenzia Regionale del Lavoro. Il 15 febbraio alle 10.30 si parlerà di ‘Crea il tuo Curriculum con Canva e cerca lavoro con i social’, per ottenere strumenti tecnici e consigli utili a cura di Valentina Mazza, docente di informatica. Poi, il 22 febbraio alle 10.30 il seminario verterà su ‘Dalla scintilla all’impresa!’, guida pratica all’autoimpiego a cura di Cna Foer di Ferrara. Per partecipare ai seminari e prenotare i colloqui alla Fiera, cliccando sull’agenda digitale (dove sarà possibile selezionare una o più aziende, in modo da creare un’agenda oraria degli appuntamenti) è possibile consultare la pagina dedicata ad ‘Oh, my job!’ sul sito del Comune di Comacchio. Infine, sulla pagina Facebook Centro Informagiovani Comune di Comacchio, si possono seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Valerio Franzoni