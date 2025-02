Fiera del lavoro, aperte le iscrizioni: "Hanno aderito cinquanta aziende"

È attivo da ieri mattina il link per partecipare alla dodicesima edizione di "Oh, my job!", la Fiera del lavoro del basso ferrarese in programma il 27 febbraio prossimo all’Istituto "Remo Brindisi" di Lido degli Estensi. Un evento, quello promosso dal Comune di Comacchio e che dallo scorso anno è patrocinato anche dalla Provincia di Ferrara, che in questa edizione 2025 ha raccolto l’adesione di oltre cinquanta aziende del territorio, provenienti da diversi settori economici. Come aveva avuto modo di evidenziare l’assessore alle Politiche Giovanili, Emanuele Mari, "Oh, my job" rappresenta una positiva esperienza di incontro tra aspiranti lavoratori e imprese: "Sulla scorta del successo delle precedenti edizioni abbiamo investito su questo evento grazie alla competenza e collaborazione dell’Informagiovani e dell’Istituto Remo Brindisi, che offre gli ambienti e l’accoglienza, e al patrocinio della Provincia". Dunque, da ieri, chi è alla ricerca di lavoro o desidera valutare un nuovo impiego potrà iscriversi in anticipo ai colloqui di lavoro per le posizioni interessate direttamente dal sito comunale, tramite il link: https://cittadino-comacchio.welfaregov.it/clesius/isee/#/servizi. In questo modo, i candidati potranno valutare in anticipo quali realtà economiche saranno presenti e quali posizioni stanno cercando tramite l’elenco disponibile sempre sul sito e sui social network di Informagiovani, prenotare la fascia oraria desiderata e crearsi un’agenda degli appuntamenti per la giornata del 27 febbraio, saltando la fila e preparandosi per tempo. La prenotazione on-line, testata per la prima volta lo scorso anno e molto apprezzata dai partecipanti, non è comunque obbligatoria: sarà sempre possibile partecipare alla fiera anche senza iscrizione online, effettuandola direttamente il giorno stesso alla reception dell’Istituto "Remo Brindisi" (via Boiardo 10, Lido degli Estensi), dove gli studenti della scuola svolgeranno il servizio di accoglienza per i visitatori dalle 16 alle 19. In attesa dell’ambita giornata dei colloqui, inoltre, giovedì alle 16.30 nella sede dell’Informagiovani in via Teano, 3 a Porto Garibaldi, è in programma l’ultimo appuntamento di "Aspettando la fiera": saranno presenti gli operatori dell’Agenzia Regionale del Lavoro per parlare di "Contratti&C. Facciamo chiarezza! Uno sguardo esperto per orientarsi tra i principali contratti offerti tra diritti ed opportunità". Per ogni informazione e richiesta di supporto, è sempre disponibile lo sportello del Centro Informagiovani, che cura la segreteria dell’evento per conto del Comune, contattando il numero 0533-328336 o inviando una e-mail all’indirizzo informagiovani@comune.comacchio.fe.it.

Valerio Franzoni