Fiera del lavoro Organizza Informagiovani

Il Centro Informagiovani Comune di Comacchio è al lavoro per l’edizione numero 10 della Fiera del lavoro del Basso Ferrarese ‘Oh, my job!’, promossa dall’Assessorato Politiche Giovanili. Chi offre e chi cerca lavoro potrà finalmente incontrarsi e dialogare di persona giovedì 23 febbraio 2023, negli spazi appositamente identificati all’interno dell’Istituto ‘Remo Brindisi’ di Lido Estensi. La scuola collabora stabilmente con il Centro Informagiovani ed anche per questa iniziativa assicurerà la presenza di studenti, in qualità di personale di addetto all’accoglienza. Sono aperte le candidature per le aziende in cerca di personale ed il Centro ha già raccolto più di trenta adesioni da parte di aziende interessate. C’è tempo fino al 20 gennaio per aderire alla Fiera: per saperne di più, scrivere a [email protected]