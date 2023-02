Fiera del lavoro, tutto pronto per la decima edizione

LIDO DEGLI ESTENSI

Manca poco alla decima edizione di ‘Oh, my job!’, la Fiera del lavoro promossa dall’assessorato alle politiche giovanili del Comune di Comacchio. L’appuntamento è per domani dalle 15.30, negli spazi appositamente identificati all’interno dell’Istituto ‘Remo Brindisi’ di Lido degli Estensi, dove chi offre e chi cerca lavoro potrà incontrarsi e dialogare di persona. La scuola collabora stabilmente con il Centro Informagiovani ed anche per questa iniziativa assicurerà la presenza di studenti, in qualità di personale di addetto all’accoglienza. Grazie a ‘Oh, my job!’ imprese – piccole e grandi, stagionali e non – che cercano personale, e disoccupati in cerca di un impiego, stagionale e non solo, avranno a loro disposizione uno spazio fisico in cui incontrarsi, confrontarsi e scegliersi. L’intenzione è chiara: gettare un ponte tra chi è pronto ad assumere, operazione che sta diventando sempre più difficile a detta degli operatori, e giovani, e meno giovani, che faticano a farsi conoscere dalle aziende. Per partecipare alla giornata dei colloqui sarà invece necessario compilare un modulo online, registrandosi al link https:forms.gleGpwrKqFAHnXNtMMQA, mentre per scoprire i profili dei candidati ricercati dalle imprese che partecipano al meeting occorre consultare il sito urly.it3sdpc.