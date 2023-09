"Fiera di Argenta: oggi il concerto di Bennato con la BeBand e Joe Dibrutto"

Un pieno di energia rock alla fiera di Argenta. Questa sera Edoardo Bennato sarà il protagonista di due ore di musica travolgente con le sue canzoni più leggendarie e i suoi nuovi successi. Torna il cantastorie che da quarant’anni immortala con le sue canzoni il mondo odierno, fatto di buoni e cattivi, sbeffeggiando i potenti e inneggiando alla forza umana della gente, passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone, l’amore.

Ad affiancarlo sul palco ci sarà la BeBand, la formazione storica che lo segue da anni, composta da Giuseppe Scarpato e Gennaro Porcelli alle chitarre, Raffaele Lopez alle tastiere, Arduino Lopez al basso e Roberto Perrone alla batteria.

Il rocker autore di brani quali ’Il gatto e la volpe’, ’Un’estate italiana’ e ’Notte di mezza estate’ non sarà il solo a salire sul palco allestito ad Argenta in occasione della fiera.

Domani infatti tutto il centro cittadino si trasformerà in una discoteca a cielo aperto, dove tutti potranno trovare la musica che più scalda i loro cuori.

Piazza Garibaldi vedrà protagonisti il Dj Pekka e il tik-toker Simone Berlini – anche lui ormai passato da alcuni mesi dietro la console – per una proposta musicale che coinvolgerà i giovanissimi, ma non solo.

Il djset in programma si presenterà come un mixaggio tra vecchi e nuovi suoni, transgenerazionale, capace di sedurre le persone nate in decenni anche lontani fra loro, ma sempre in grado di lasciare la pista stupita e divertita.

La chiusura della kermesse fieristica è stata affidata alla travolgente e contagiosa energia della band bolognese Joe Dibrutto: trent’anni di attività per uno dei gruppi più longevi del panorama musicale italiano.

Dopo sei dischi e oltre duemila concerti sono ormai moltissime che persone che con Joe Dibrutto hanno ballato e si sono divertite al ritmo di discomusic e funk. Gli spettacoli iniziano alle 21.30: tutti sono a ingresso libero.