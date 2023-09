Fiera di Bondeno: Pilastri con mercati, gastronomia e quiz show interattivo

E’ tempo di fiera, fino a domani, nella frazione di Pilastri che si accende di festa. Nello spazio verde che circonda palazzo Mosti e accanto alla chiesa parrocchiale, gli appuntamenti sono adatto a tutte le età e portano in paese le famiglie. Lo stand gastronomico è aperto tutte e tre le sere. In Piazza Po ieri sera ha debuttato la "Compagnia Ruspante Show" mentre il leggendario panino di 50 metri 4.0 in un revival attesissimo ha intrattenuto il pubblico. Oggi la giornata inizia alle ore 9 in Via Farini con il mercato tradizionale, mentre a concludere la Fiera sarà, alle ore 21 in Piazza Po, "Quizzami!" il quiz show live e interattivo dove vince chi si diverte di più. Per tutta la durata della fiera, oltre all’apertura dello stand gastronomico con pulled pork, birre e drink vari, ci sono a disposizione i "giochi di una volta" e il parco gonfiabili.