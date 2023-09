Fiera, di nuovo al via fra riconferme e novità. Alla guida Delphi

CENTO

È stata inaugurata ieri sera la 439° Fiera di Cento, visitabile fino al 10 settembre e che stavolta porta il marchio Delphi, dopo i tanti anni con Prol Loco e Accento.

Riconfermato il luna park, area Benedetto a San Lorenzo, lo street food, la corte dei sapori e la piazza con gli stand istituzionali, che ha due novità. In via Provenzali e Cremonino i visitatori troveranno ‘Cento delle meraviglie’, con attività per famiglie. Delphi spiega che l’accesso alle aree ludiche sarà possibile previo acquisto di un ticket di 5 euro, valido per ogni singola area o di un braccialetto da 15 euro per l’accesso a tutte: tra le attività, il percorso per i più piccoli con miniruspe e trattorini, i mini go-kart, i mattoncini colorati. E poi laboratori, truccabimbi e area wonderland.

L’altra novità è il ‘Cento vegan food’ in via Matteotti, per avvicinarsi a un’alimentazione e uno stile di vita etici nel rifiuto di ogni forma di sfruttamento animale, con l’area per assaggiare specialità, quella espositiva con proposte in materiale riciclato o da agricoltura biologica e quella per seminari e conferenze. In questi giorni, poi, la sera si animerà il palco della Rocca con la rassegna ‘Cento on stage’. I commercianti, invece, partecipano con ‘Caccia all’intruso’, per scovare nei negozi aderenti l’oggetto che non dovrebbe essere esposto. In palio 400 euro di premi in buoni acquisto, spendibili in tutte le attività aderenti all’iniziativa promossa in occasione dell Fiera. Il sindaco Edoardo Accorsi ha parlato di una "fiera rinnovata, nuova e fresca".