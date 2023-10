Fiera di Ottobre a Bondeno: "Cinque giorni di appuntamenti tra tartufo, birra e tradizioni"

Cinque giorni di Fiera di Ottobre, a partire da venerdì, per un fine settimana pieno di appuntamenti: "Fiera coincide con nostra tradizionale festa del pane – ha detto il sindaco Simone Saletti ieri in occasione della presentazione ufficiale dell’evento – della Sagra del Tartufo e della festa della birra. Rispetto a 2022 sono cresciute dimensioni di spazi coperti, così da salvare gli spettacoli indipendentemente dal meteo. Oltre a tutto ciò, sabato mattina, ci sarà il ventennale dei Vigili del Fuoco Volontari di Bondeno, volutamente inserito all’interno della Fiera per suggellare ulteriormente connubio tra volontari e comunità". Torna il concorso della Coppia d’Oro, il prodotto da forno più tipico, frutto di un lavoro attento e sapiente da parte dei fornai. Durante Sagra del Tartufo ci sarà la consueta cena di beneficenza in favore del recupero del Cpa di via Borgo Paioli, che diventerà una sala teatrale da duecento posti. "Anche gli amici di Dillingen quest’anno torneranno con i prodotti della Baviera – spiega Saletti - durante il fine settimana. Torna anche il diciottesimo raduno di auto d’epoca: il Club Vecchie Ruote di Bondeno da anni si impegna in questo bel momento all’insegna della passione per i motori e della beneficenza. Ringrazio davvero tutti coloro che attivamente collaborano per rendere unico il nostro territorio". Una kermesse di cinque giorni che coinvolge tante associazioni, un momento corale di gastronomia, divertimento e cultura per giovani e diversamente giovani".

"La Casa Operaia ospiterà alcune mostre – ha spiegato l’assessore Francesca Aria Poltronieri – . Una è quella di Umberto Palumbo che peraltro sabato mattina donerà alla comunità un quadro dedicato a Matilde di Canossa e a Bondeno. Poi Mostra Micologica. Collaborazione attiva anche con la scuola Ial che sabato pomeriggio sarà all’interno del nostro Borgo del Pane con uno show cooking davvero imperdibile. La Fiera coinvolgerà naturalmente tutti i nostri bambini, non solo con le giostre ma anche con eventi a loro dedicati grazie alla collaborazione con Panarea 2".

cl.f.