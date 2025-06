Fiera di San Giovanni, burattini e granchi blu

Prosegue a Tamara la fiera di San Giovanni Battista. Non è mancata la partecipazione nelle prime due serate della fiera, organizzata dal Centro sociale ricreativo Tamarese con Ancescao, la parrocchia, l’associazione Bimbi Felici e il patrocinio del Comune.

Oggi, alle 21, spettacolo di burattini ’Sganapino contro il granchio blu’ portato in scena da Massimiliano Venturi in piazza XX Settembre, per la rassegna Fiabe, Burattini & Co. Apericena in piazza, sempre su prenotazione ai numeri 0532–866894 e 389-7867844.

Il 24, alle 18.30, celebrazioni del Santo Patrono. Tutti i giorni sarà possibile visitare la mostra di pittura astratta dell’artista Roberto Rossi.