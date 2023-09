Fiera di San Zeno, appuntamento a Consandolo

Si è alzato venerdì il sipario a Consandolo sulla fiera di San Zeno, tre giorni di festa con un programma ricco, in grado di accontentare tutti i gusti. Al suo interno la fiera accoglie (nella zona del campo sportivo) "Melasogno", un evento culinario interamente dedicato alla mela, durante il quale si possono gustare piatti a base di mela dall’antipasto al dolce. In alternativa, viene proposto anche un menù di carne classico e un menu baby per i più piccoli. Lo stand gastronomico sarà aperto anche il fine settimana successivo. Oggi la via Provinciale si colora con l’esposizione delle macchine americane d’epoca a cura di American Brothers Bologna US Cars. Sempre oggi ci sarà il tributo più illegale d’Italia, sbarca alla fiera (ore 21) la Articolo J Tribute Band; a seguire estrazione della tombola da 1500 euro di montepremi. Poi mercatini e bancarelle, quest’anno in fiera saranno di più: hobbistica, artigianato, dolciumi e altre sorprese.