Fiera di San Zeno, tre giorni di festa con novità culinarie

Domani a Consandolo si alza il sipario sulla fiera di San Zeno, tre giorni di festa con un programma ricco, in grado di accontentare tutti i gusti. Al suo interno la fiera accoglie (nella zona del campo sportivo) "Melasogno", un evento culinario interamente dedicato alla mela, durante il quale si possono gustare piatti a base di mela dall’antipasto al dolce. In alternativa, viene proposto anche un menù di carne classico e un menu baby per i più piccoli.