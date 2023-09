Fiera di Santa Croce, bagno di folla per il concerto dei ’The Kolors’

Un successo di pubblico, di organizzazione, ma anche di solidarietà si è dimostrato il concerto dei The Kolors, la band che ha conquistato l’estate con il tormentone "Italodisco", tenutosi lunedì sera in piazza Matteotti a Codigoro, nell’ambito della 352esima fiera di Santa Croce. Cominciato con un pò di ritardo, tanto che alcuni maleducati hanno invitato i cantanti emergenti Vitto e Cioffi, esibitisi prima dei Kolors a smettere, il resto è stato un tripudio con gli oltre 5mila presenti, sindaco Alice Zanardi compresa, a intonare le canzoni alcune bissate più volte.

Una piazza gremita come non mai, con alcune fans che già alle 9,30 di lunedì mattina, provenienti da Mantova, si erano piazzate davanti al palco. Un’organizzazione perfetta con oltre 80 persone tra quelle della security, forze dell’odine nazionali e locali, che hanno fatto mettere negli scatoloni tutti gli oggetti che non potevo essere ammessi nello spazio concerto. La folla è esplosa quando sul palco sono saliti Antonio Stash Fiordispino, voce e chitarra il cugino Alex Fiordispino alla batteria e Daniele Mona ai sintetizzatori. Ma la solidarietà, promossa dal primo cittadino, è stato l’incontro fra i Kolors, nel backstage con i ragazzi fragili, letteralmente al settimo cielo, dell’associazione "Più Felici". Una manifestazione che sta riscuotendo un grande successo di pubblico complice anche il tempo mite di questi giorni. Per il concerto dei Kolors sono arrivati spettatori anche dieci ore prima dell’esibizione per accaparrarsi uno posto vicino al palco dei loro beniamini. Insomma, un evento che ha richiamato pubblico e turisti da oltre i confini i ferraresi. La piazza gremita è la dimostrazione che il concerto ha riscosso un bagno di folla notevole.

cla.casta.