Fiera di Santa Croce, edizione con The Kolors e il campione Savani

The Kolors, la serata emozioni con Mogol e Gianmarco Carroccia, il pianista Matthew Lee, Floyd Machine con il tributo ai Pink Floyd e la Stef Burns Cristian Cicci Bagnoli Quartet Gheri: sono i cantanti e i musicisti che offre gratuitamente, sul palco in piazza Matteotti, la 352esima Fiera di Santa Croce, che debutterà oggi a Codigoro fino al 12 settembre. Una manifestazione che propone anche occasioni per tentare la fortuna con le tre tombole, sabato, domenica e martedì, con un montepremi complessivo di 35mila euro e la lotteria che mette in palio un’atovettura. Importante la somma che ha investito l’amministrazione comunale, per un totale di circa 250mila euro, tra i 172mila assegnati alla Pro Loco e gli altri attraverso deliberazioni proprie. Come sempre due spettacoli pirotecnici, quello piro-musicale del sabato a conclusione della suggestiva fiaccolata, con canoe e sup sul Po di Volano, e quello a mezzanotte di martedì, prima dell’estrazione della terza tombola.

La Fiera è anche occasione per l’assegnazione dei vari premi, dallo Scariolante all’Airone, dal Merito alla memoria, con riconoscimenti agli studenti delle superiori, medie e Cfp che si sono distinti. Una kermesse che avrà come tema lo sport, con la premiazione delle ragazze del volley codigorese, reduci dalla promozione in serie D (che tuttavia non potranno disputare per mancanza di sponsor) e di tanti altri sportivi. Ospite d’onore, nel pomeriggio di domani, il pallavolista Cristian Savani per undici anni nella nazionale.