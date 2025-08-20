Fiera di Santa Croce, il ricavato delle tombole per sostenere Gaza

La 354esima edizione della Fiera di Santa Croce a Codigoro, in programma da venerdì 12 a martedì 16 settembre, avrà come tema "La Pace". Lo dice il sindaco Alice Zanardi (nella foto), sempre più social, in un video messaggio nel quale sottolinea come dopo aver contattato il cardinale di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa, come ospite della manifestazione, che rimasto molto colpito dall’invito, ha promesso attraverso la propria segretaria voler inviare in futuro un video messaggio da parte del patriarca di Gerusalemme.

L’ospite d’onore sarà la giornalista televisiva Lorena Bianchetti, conosciuta ed apprezzata conduttrice del programma di Rai 1 "A sua immagine". "Quest’anno vogliamo dedicare la nostra fiera a un tema importante è sempre più urgente come la Pace – afferma il primo cittadino –, l’Unicef ci dice che in soli 21 mesi di guerra a Gaza sono morti più di 17.000 bambini e 33.000 sono stati feriti. Numeri talmente enormi da farci quasi dimenticare che dietro ad ogni numero c’è un volto e il nome di un piccolo essere umano, che non può più sognare e neppure sorridereà".

Il sindaco di Codigoro ha così deciso di aumentare anche il montepremi della tombola previsto per la domenica e assimilarlo a quello deciso per le serate del sabato e del martedì. Così anche domenica pomeriggio ci sarà lo stesso montepremi che ammonta a 12.500 euro. "Questo perché – prosegue Alice Zanardi – se il tempo ci aiuterà potremo donare tutto il ricavato delle tre tombole, il cui montepremi non poteva essere più alto, al netto delle spese, sia per i bimbi di Gaza che per la meritoria associazione di Emergency, che opera in quei territori martoriati, dividendolo in due parti uguali".

Lo scorso anno quando il montepremi della tombola della domenica era ancora a 10.000 euro, il ricavo della tombole fu di 36.840 euro.

