Fiera di Santa Croce, tutti i premiati Domani sera cantano ’The Kolors’

Nella grande attesa dei "The Kolors", previsti per domani sera in piazza Matteotti, dove si riverseranno migliaia di persone, non si sono ancora spenti gli applausi per i premi assegnati nella giornata inaugurale della 352esima fiera di Santa Croce a Codigoro. Il Premio dello Scariolante, dalla fatica all’ingegno è stato assegnato a "La Riminese", storica gelateria, i riconoscimenti di Santa Croce sono stati conferiti al Tenente Colonnello Luca Treccani, comandante della compagnia Carabinieri di Comacchio, al regista e video maker Maurizio Occhi, all’Associazione Codigoro Volley ASD, al maratoneta Tommaso Boldrini, ad Alex Rolfini, titolare della palestra storica (Athletics Studio’s Asd), all’esperto di erbe officinali Remo Finessi e a Gabriele Gardellini, fondatore del Gruppo podistico codigorese e dell’ASD D’Oro.

Il premio Fedeltà al Lavoro è stato conferito ad Ines Cavicchioli, dirigente scolastica in quiescenza dall’1 settembre, all’ex parrucchiere, organizzatore di sfilate e di eventi benefici Giordano Conti, e a Giovanni Naldi, fondatore della Sagra della Zucca. Premi L’Airone a Diego Maestri, architetto urbanista, autore di numerose pubblicazioni sul Delta del Po, a Gianni Novi, storica falegnameria e a Sel Optical Megavision, per i 40 anni di attività nel settore dell’ottica. I riconoscimenti alla memoria sono stati conferiti ad Alice Chiarabelli, Ercolano Succi Leonelli (Keisler), Stefano Garbellini, Floriano Benazzi, Robert Cosmin Pricopi, Carla Malacarne, Dolarice Rossi, Defendi Zannicolò, Marco Succi Leonelli, Maria Luisa Frignani. Una pergamena di riconoscimento anche gli alunni meritevoli: Mirco Luciani, Alessandro Bocchi, Alessandro Mazzolena, Luca Farinelli e Matteo Luciani, Giada Maistrello, Gianmarco Bonnazza e Francesco Benazzi, Alessandro Garà, Emma Mangolini e Alice Ballarini, Andrea Melandri, Anna Chiodi, Asya Zaghi e Martina Valendino, Gemma Quercioli e Giada Mantovani.