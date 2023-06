Fiera di Sant’Antonio tra feste ed eventi

È tutto pronto per iniziare cinque giorni di festa a Dosso, località del comune di Terre del Reno. L’occasione sono i festeggiamenti per la Fiera di Sant’Antonio che vedrà un mix di musica, bancarelle e gastronomia, animare la località. Si comincia oggi alle 21.30 al Campetto della chiesa con la musica del Reno Small Orchestra, mentre alle 22.30 il palco sarà dei Ciclopi, rock’n soul cover band. Domani, sempre al campetto, alle 21.30 arrivano i Ligabusi con il Ligabue tribute band. Domenica si comincerà nel pomeriggio, alle 14.30 al giardino del doposcuola, con il 2° torneo di briscola a favore della scuola media e con ricchi premi, e si continuerà alle 18 al campetto della chiesa con l’esibizione tecnica di autodifesa con i maestri e gli allievi di Dosso del Csr Ju Jitsu Italia, per poi arrivare alle 21.30 con il concerto dei Joe di Brutto.