Fiera di Serravalle, obiettivo ’Sagra di qualità’

Taglio del nastro il 2 settembre per la Festa d’Estate 2023 a Serravalle. Erano presenti il sindaco di Riva del Po Andrea Zamboni, gli assessori Silvia Brandalesi e Marco Pozzati, il presidente del consiglio comunale Paolo Manzoli; con loro anche il presidente della sezione emiliano-romagnola dell’Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia. Maximiliano Falerni. Ad accompagnarlo anche il presidente della sezione ferrarese di Unpli Matteo Malagutti, insieme agli ispettori per la ’Sagra di qualità’ Rino Furlan e Antonella Ferro. Al loro fianco ovviamente il personale della Pro Loc Serravalle Insieme, impegnata nell’iter burocratico per accreditare la manifestazione come ‘Sagra di qualità’.

Per questo motivo, domenica, gli ispettori Unpli con il presidente di Pro Loco Carlo Gori, il vicesindaco Astolfi e l’assessora Trapella hanno visitato alcune aziende locali, nello specifico Riso Cenacchi e Ca’ Bindola, dove vengono prodotte vere e proprie eccellenze. "Abbiamo un territorio ricco di eccellenze gastronomiche, e proprio per questo stiamo cercando di ottenere il marchio ‘Sagra di qualità’, per valorizzare questi prodotti – ha commentato Carlo Gori –. Nel nostro menù abbiamo abbinato il riso alla pera e alla zucca, sfumato da ottimo vino".

I prossimi appuntamenti con la Festa sono in calendario venerdì alle 21.30, con la musica dei ‘Mercanti e Servi’, sabato alle 21.30 con i ‘QueenVision’, e domenica dalle 11 con ‘Birra e Tuning’. Per l’occasione lo stand gastronomico sarà aperto anche a mezzogiorno; in serata di nuovo musica con dj Nik, mentre alle 23.45 avrà luogo l’estrazione finale della lotteria. Lo stand gastronomico aprirà i battenti tutte le sere alle 19.30.