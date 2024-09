"Fiera, evento riuscito. Grazie all’impegno di tutti"

Si è conclusa la 440esima edizione della Fiera Campionaria di Cento e il comune non manca di fare ringraziamenti agli organizzatori, agli espositori e alle associazioni di volontariato, ma anche di stilare un suo bilancio. "Un evento che ha saputo attrarre un pubblico numeroso nonostante le avverse condizioni meteorologiche – dicono il sindaco di Cento, Edoardo Accorsi, e l’assessore al commercio, Filippo Taddia – desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa manifestazione, confermando l’importanza dell’evento nel panorama economico e sociale del territorio".

Assessore che poi prosegue. "Ringrazio Pirene Srl per l’impegno messo in campo nella complessa organizzazione della fiera con così poco tempo a disposizione – dice Taddia – Siamo all’inizio di un percorso di posizionamento della Fiera di Cento. Si è conclusa un’edizione sfortunata dal punto di vista meteorologico, ma nel complesso siamo più che soddisfatti, anche per la buonissima partecipazione di pubblico. Come per ogni cosa, c’è sicuramente qualche aspetto da migliorare e sul quale abbiamo un anno intero per lavorarci".

E riprende parola il sindaco. "Ringrazio l’assessore Taddia e Pirene Srl per il lavoro che hanno fatto – ribadisce Accorsi – Un sentito ringraziamento anche alle associazioni di volontariato, sportive, di promozione sociale, agli espositori, a chiunque ha fatto la propria parte per la realizzazione della fiera campionaria. Grazie anche a Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Polizia Locale e all’Azienda Sanitaria Locale, che attraverso uno stand istituzionale hanno promosso le loro attività e la loro presenza sul territorio. Un ringraziamento speciale va inoltre ai tanti e tante cittadine, molti dei quali giovani, che hanno popolato le vie del nostro centro storico, contribuendo a rendere l’evento ancora più vivo e partecipato". E conclude. "Un grazie particolare va a tutti gli espositori che, nonostante il breve preavviso, hanno deciso di investire nella fiera, contribuendo alla riuscita dell’evento con la loro professionalità e dedizione. Il grande impegno e la collaborazione di tutte le parti coinvolte hanno confermato ancora una volta l’importanza della Fiera Campionaria di Cento come punto di riferimento per la comunità e il territorio". Fino a sabato proseguono anche gli appuntamenti del Settembre Centese in Rocca, con il recupero degli spettacoli annullati a causa del maltempo: oggi ci sarà alle 21 la presentazione della Benedetto XIV e a seguire si terrà lo spettacolo di Giorgio Comaschi con "Commendator Paradiso".