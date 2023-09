Fiera, gran finale con la ’camminata sotto le stelle’

Culminerà con lo spettacolo ‘Grande Mago’ e la ‘Camminata sotto le stelle’, il sabato della Fiera di Copparo. Anche oggi, la manifestazione inaugurata giovedì alla presenza di autorità civili e militari, propone un ricco programma di iniziative. A cominciare dalle 8, con il mercato contadino allestito in via Roma. Nel pomeriggio ampio spazio allo sport. Dalle 15 alle 17, al Centro Nuoto Copparo, la Croce Rossa italiana propone ‘In Acqua e Sicurezza - Gioca e Impara’ con i soccorsi speciali di Croce Rossa Opsa’. Dalle 15 alle 17.30 il Tiro a segno di via Po 67 apre le porte a tutti per le prove gratuite delle discipline olimpiche. Alle 16 nell’atrio comunale Just For Fun, in collaborazione con Be&Balance, presenta ‘Riequilibrati’, evento dimostrativo per il benessere e la rieducazione alla postura. Sempre nel pomeriggio, Pro Loco Copparo organizza ‘Copparo Nascosta’, visita guidata a piedi ai cortili interni della Dezima: il ritrovo è in via XX Settembre 2 alle 16.45 per la partenza delle 17. La partecipazione è libera. In serata, alle 21.30 sul palco centrale, da Zelig Alessandro Politi porta lo spettacolo ‘Grande Mago’: le incredibili magie comiche di Martin Scozzese.

Si festeggerà inoltre il 19° compleanno dei Vigili del Fuoco Volontari di Copparo con la ‘Camminata sotto le Stelle’, promossa dall’Associazione San Lorenzo Gradizza in collaborazione con la palestra Well Fit, con il patrocinio del Comune di Copparo e la presenza di tante altre realtà del volontariato: il ricavato contribuirà all’acquisto di un’autopompa per il Distaccamento.

Valerio Franzoni