Fiera, gran finale in musica. Sul palco il tributo a Graziani

Oggi, alle 21,30, il gran finale della Fiera 2025, sul palco di piazza Garibaldi, è affidato a un autentico fuoriclasse: Filippo Graziani, che proporrà “Ottanta. Buon Compleanno Ivan”; un racconto musicale potente, intimo e travolgente, attraverso i brani più amati di Ivan Graziani ma anche quelli meno noti, scelti con cura da Filippo per offrire uno sguardo personale e autentico sull’universo creativo del padre.

Con oltre 10 anni dedicati a diffondere l’eredità musicale del padre, Filippo ha dimostrato di essere un performer carismatico e creativo, non limitandosi a interpretare i brani di Ivan, ma rinnovandoli con il suo stile, creando nuovi arrangiamenti che non intaccano l’essenza originaria, ma la impreziosiscono, costruendo un ponte tra generazioni.

In questo tour eccezionale, Filippo si spingerà oltre, guidando il pubblico non solo attraverso i successi più celebri di Ivan, ma proponendo anche una selezione di brani a lui particolarmente cari, che offrono uno sguardo intimo sul lato più personale e nascosto del cantautore.

Con lui sul palco un rodato ensemble di musicisti: Tommy Graziani alla batteria, Francesco Cardelli al basso, Massimo Marchesi alle chitarre, Stefano Zambardino alle tastiere, Riccardo Cardelli polistrumentista. “Ottanta. Buon compleanno Ivan“, con la sua atmosfera di festa, sarà una celebrazione unica e irripetibile, un’occasione per immergersi nelle storie senza tempo di Ivan Graziani e riscoprire il suo impatto culturale attraverso lo sguardo creativo di Filippo.