Fiera, il bilancio: 100mila presenze: "Tutte le sere sold out in piazza"

Una fiera da record con 100mila presenze complessive di cui 5-6mila soltanto in piazza, cuore degli eventi. Ecco il bilancio del sindaco Dario Bernardi: "Davvero una bellissima edizione quella 2025 dell’Antica Fiera a partire dalll’emozionante inaugurazione svolta presso il parco della piscina con il campione Emiliano Brembilla, una scommessa che è stata apprezzata, così come il premio Bernagozzi a Stefania Piffanelli. Il meteo caldo e soleggiato ha aiutato molto e sin da venerdì, con i consueti picchi di sabato e domenica, sono state splendide giornate, con un afflusso enorme in tutte le zone della Fiera. Portomaggiore tutta assieme ha dato davvero il meglio. Fondamentale anche l’attività degli esercenti e commercianti di Portomaggiore. Da ringraziare Pro Loco e i nostri uffici per la dedizione messa nell’organizzazione, assieme a forze dell’ordine e tutte le associazioni e i volontari che hanno collaborato. Penso Portomaggiore possa essere una volta di più orgogliosa della sua Fiera, che ha contato decine di migliaia di presenze, 15.600 metri quadri di Luna Park il più grande della provincia, 27mila metri quadri di esposizione di macchine agricole oltre a 15mila metri quadri di esposizione commerciale. 51 invece gli ettari dedicati alle prove di lavorazione terreni in campo svolte sui terreni della azienda Sorgeva a Portoverrara, prove giunte alla 51esima Edizione in collaborazione con l’Università di Bologna. Solo alle prove erano presenti più di 5mila persone, 20 ditte presenti con oltre 100 macchinari al lavoro tra cui anteprime di mezzi che andranno a EIMA international l’anno prossimo, il meglio della meccanica agraria. Per la mostra statica di macchine oltre 10 ditte presenti con particolare successo per i trattori d’epoca". L’assessore Roma ha la delega alla Fiera: "Vedere il paese prendere vita in ogni angolo è sempre emozionante. “Tracce di musica e parole” con i suoi spettacoli itineranti è stato molto apprezzato, si sono esibiti oltre 90 artisti nei vari punti spettacolo con una qualità veramente alta. Gradite anche le novità motoristiche con il circuito minimoto e le esposizioni motociclistiche e automobilistiche". Silvano Tosi Presidente Pro Loco: "Per i bilanci economici è presto, abbiamo davvero riscontrato una grande partecipazione a partire dalle tombole. Il volontariato ha gestito in modo davvero encomiabile una edizione ricca di eventi e gli obiettivi che avevamo prefissato li abbiamo raggiunti tutti".