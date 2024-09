Fiera, la fine di un incubo. Le presunte mazzette?. Assoluzione definitiva: "Ma l’azienda è rovinata"

La sentenza ora è definitiva. Assoluzione totale "perché il fatto non sussiste". "Ma chi ridarà indietro i quattro anni al mio assistito, costretto a cambiare vita?", si domanda l’avvocato Simone Bianchi, difensore dell’imprenditore Angelo Rollo, amministratore della Webland 2000 srl, incaricata della stampa dei biglietti di ingresso alla Fiera. Perlomeno fino al divampare della tempesta, era giugno 2020, ovvero l’inchiesta sulle presunte mazzette all’expo. E dei successivi processi conclusi in primo grado con una sfilza di assoluzioni. Ma se per gli ex presidenti Filippo Parisini e Nicola Zanardi e dell’imprenditore ed ex collaboratore giustizia Pietro Scavuzzo, il ‘grande accusatore’ della vicenda, incombe l’Appello (la Procura ha impugnato le assoluzioni), per Rollo e per l’ex direttrice dell’ente fieristico, Giorgina Arlotti, l’incubo è davvero finito. La sentenza è passata in giudicato. "Ma la mia azienda – racconta a denti stretti l’imprenditore agli amici fidati – è rovinata e per tutti ormai sono bollato". Il giudice, chiosa l’avvocato Bianchi, "è stato tranciante, non si è neppure addentrato nella questione tecnica del sistema di biglietteria utilizzato da Rollo, non c’erano nemmeno gli elementi alla base per ritenere una sua responsabilità. Rollo – chiosa – oggi ne esce a testa altissima, parliamo di un’assoluzione con formula piena".

L’origine. Per la Procura, Rollo – in concorso con altri – e la sua Webland, incaricata della stampa dei biglietti di ingresso della fiera, avendo "la disponibilità degli incassi giornalieri, invece di versarli integralmente, attraverso l’artificio della creazione di un sistema di emissione di doppi biglietti dotati della stessa matrice", e per "sfuggire alla rendicontazione Siae e al bilancio fiera", se ne sarebbe intascati una parte. Conti alla mano (sempre stando alla Procura), le matrici contraffatte sarebbero 23.770 di "biglietti stampabili ’n’ volte".

Vuoto probatorio. Un castello smontato pezzo per pezzo dal gup Carlo Negri, il quale non risparmia stilettate a Scavuzzo, "le cui dichiarazioni appaiono inattendibili", ma soprattutto alla pubblica accusa che "non ha acquisito prova diretta circa la vendita di biglietti di ingresso il cui prezzo, una volta pagato il al botteghino, sarebbe stato oggetto di appropriazione da parte degli imputati". E neppure "ha fornito prova diretta della effettiva avvenuta moltiplicazione dei ticket tra loro identici". Insomma un "vuoto probatorio" e prove "offerte di natura esclusivamente logico-presuntiva", a fronte di una difesa (di Rollo) che "ha opposto una interpretazione alternativa, fornendo giustificazioni sia sotto il profilo tecnico che logico". Che Rollo avesse la disponibilità di un software "idoneo a raggirare in maniera fraudolenta la rigida procedura di emissione dei biglietti – sottolinea ancora il gup –, oppure stesse solo implementando un sistema di archiviazione dei biglietti emessi, costituisce un tema che non merita di essere affrontato poiché le risposte, anche nello scenario interpretativo a lui più sfavorevole, non sarebbero comunque adeguate a ritenere dimostrato che il reato si sia effettivamente concretizzato". Anzi, conclude, "emergono elementi che paiono smentire recisamente che ciò sia potuto avvenire".

E ora? Il sistema di biglietteria, fulcro della produzione della Webland, fin dal principio dell’indagine finì sotto sequestro. "Da allora – chiude l’avvocato Bianchi –, l’imprenditore non ha più potuto lavorare, costretto a reinventarsi un ruolo per poter andare avanti".