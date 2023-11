Fiera, l’inchiesta sui lavori. Il caso approda dal giudice, in sei chiedono l’interrogatorio

Hanno scelto quasi tutti di spiegare al giudice la propria verità. Sei degli otto imputati per i quali la procura ha chiesto il rinvio a giudizio nell’ambito del secondo filone di inchiesta sulla gestione della Fiera hanno chiesto l’interrogatorio. Solo dopo aver parlato in aula decideranno come procedere, se discutendo l’udienza preliminare o scegliendo di essere processati con rito alternativo. La prima tappa dell’udienza preliminare della cosiddetta inchiesta ‘Fiera bis’ si è aperta e chiusa ieri mattina nel giro di pochi minuti davanti gup Carlo Negri e al pubblico ministero Ciro Alberto Savino. A optare per l’interrogatorio sono stati Filippo Parisini, all’epoca presidente di Ferrara Fiere, Aldino Cavallina, dipendente dell’impresa AeC che ha realizzato i lavori, Davide Grandis, l’ingegnere incaricato della direzione lavori, Sandro Mantovani, consigliere delegato di AeC, Aldo Modonesi, ex assessore ai Lavori pubblici e l’ex sindaco Tiziano Tagliani. Gli unici due che non lo sosterranno sono Gian Domenico Leprini, consulente di AeC e Stefano Zaccarelli, all’epoca presidente di AeC. Preso atto delle istanze degli imputati, il giudice ha fissato una nuova udienza il 27 febbraio per ascoltare i primi tre (Cavallina, Grandis e Mantovani). Dopodiché, in una ulteriore data non ancora calendarizzata, toccherà a Parisini, Tagliani e Modonesi.

L’inchiesta ‘Fiera bis’ ha messo sotto la lente i lavori di riqualificazione post sisma svolti tra i padiglioni e il relativo maxi appalto ritenuto dall’accusa pilotato. Le ipotesi di reato contestate a vario titolo sono truffa ai danni dello Stato, abuso d’ufficio, falso, turbativa d’asta, frode e corruzione nell’ambito della vicenda della presunta gara pilotata per i lavori tra i padiglioni. Il nucleo del secondo filone d’inchiesta ruota attorno all’appalto da cinque milioni per le opere di ristrutturazione post sisma, intervento che ha beneficiato anche di un contributo a fondo perduto da parte della Regione. I lavori, secondo gli inquirenti, sarebbero stati assegnati alla AeC truccando la gara d’appalto e sarebbero stati portati avanti sulla base di alcune presunte false attestazioni sui danni subiti dalla struttura e sull’avanzamento del cantiere, operazioni che avrebbero permesso di ‘gonfiare’ i conti e far pagare tutto alla Regione. Tali sospette irregolarità avrebbero dunque tratto in inganno la Regione stessa facendole erogare un contributo non spettante. Tra le contestazioni figurano poi un episodio di corruzione attribuito a Modonesi (che avrebbe avuto da Cavallina in cambio dell’appalto una somma di almeno 12mila euro sotto forma di sottoscrizione all’Ente Palio) e l’accusa di aver omesso di dotare la Fiera di un impianto antincendio funzionante a carico di Parisini.