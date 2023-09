Fiera Merci e Bestiame, donazione per un’azienda alluvionata in Romagna Fiera Merci e Bestiame di Poggio Renatico ha consegnato 3.500€ all'imprenditrice Roberta Bombardini, colpita dall'alluvione di maggio. Un aiuto concreto per la sua azienda florovivaistica a Terra del Sole, che nessun altro aveva ancora offerto.