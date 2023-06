Fiera, minoranze all’attacco: "Nessun atto su chi la organizza"

Dopo le perplessità sollevate in Consiglio dalle opposizioni sulla Fiera, ora la voce si fa molto più grossa. Fratelli D’Italia, Lega e Avanti Cento hanno infatti chiesto un accesso agli atti, mentre Orgoglio Centese ha optato per un’interrogazione "La Fiera di Cento è già stata affidata prima del tempo? - chiedono i consiglieri di Avanti Cento, Fratelli d’Italia e Lega - La domanda è legittima in quanto sabato, sui social è stata pubblicata una locandina con indicati i vari settori espositivi e ludici della 439° Fiera campionaria di Cento portante i loghi di Comune di Cento, Delphi International eventi e del partner commerciale LCeventi.it. La notizia sta circolando prima di qualsiasi comunicazione ufficiale e senza che vi sia alcun atto comunale comunicato a noi consiglieri o pubblicato nell’albo pretorio relativo all’affidamento in concessione della Fiera". Non solo. "Inoltre, ci chiediamo se il Comune abbia autorizzato l’utilizzo del proprio stemma – proseguono – perché non troviamo traccia anche di tale concessione. Ennesime stranezze che come consiglieri comunali abbiamo rilevato in tutta la vicenda relativa alla prossima Fiera di Cento". E ripercorrono. "Già nell’ultimo Consiglio avevamo rilevato, con voce unanime, la presunta illegittimità della proposta sulla Fiera di Cento in quanto la delibera risultava tardiva nella sua presentazione seguendo un iter non corretto – dicono - La delibera avrebbe dovuto passare in Consiglio prima della presentazione della manifestazione di interesse. Inoltre viene data dall’Amministrazione una rilevanza economica all’evento senza aver presentato alcun piano economico". E affondano il colpo. "Alla luce degli ultimi accadimenti, vista l’ennesima assenza di trasparenza da parte dell’amministrazione – è la richiesta - congiuntamente abbiamo depositato istanza di accesso agli atti relativa alla procedura per l’affidamento". Orgoglio Centese opta per l’interrogazione. "L’esito sarebbe stato reso noto – ci venne detto – entro il 30 giugno ma già dal 17 giugno ai consiglieri era arrivata una mail dalla Proloco che tra le altre cose domandava perchè un’azienda di Ferrara stava già contattando gli espositori per la Fiera: interroghiamo l’amministrazione se non ritenga tale atteggiamento profondamente scorretto ed irrispettoso nel confronti degli altri partecipanti".