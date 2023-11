Fiera, tangenti per gli allestimenti. Ecco il conto presentato dal pm: "Tre condanne e un’assoluzione"

Quattro anni dopo l’inizio delle indagini sulle presunte ’mazzette’ che hanno portato nella bufera giudiziaria alcuni degli ex vertici di Ferrara Fiere e Congressi, ieri la procura di Ferrara ha presentato il conto. Al termine della requisitoria di due ore circa, il pm Ciro Alberto Savino ha chiesto al gup Carlo Negri, tre condanne e un’assoluzione per i quattro imputati che hanno deciso di essere giudicati con rito abbreviato. Il magistrato ha proposto quattro anni e quattro mesi di reclusione per Nicola Zanardi (difesa Marco Linguerri), per il suo ruolo di presidente di Ferrara Fiere e Congressi fino al 16 dicembre del 2014 e consigliere delegato in un secondo momento. Tre anni e quattro mesi per Angelo Rollo (difesa Simone Bianchi) in qualità di amministratore della Webland 2000, azienda incaricata di stampare i biglietti di ingresso al centro fiera. Un anno e dieci mesi per Pietro Scavuzzo (difesa Elisabetta Marchetti), il grande accusatore, colui che con le proprie dichiarazioni ha dato il via all’inchiesta Fiera 1. Chiesta l’assoluzione per Giorgina Arlotti (difesa Silvia Fasolin), all’epoca dei fatti direttrice di Ferrara Fiere e Congressi. Nei suoi confronti il pm Savino ha ritenuto che il comportamento fosse la conseguenza del dover seguire le indicazioni del presidente Zanardi, ritenuto dalla procura la figura di vertice del presunto sistema illegale. Infine, il magistrato ha chiesto il rinvio a giudizio per Filippo Parisini (difesa Claudio Maruzzi), successore di Zanardi nel ruolo di presidente di Ferrara Fiera e Congressi.

I commenti. "Ribadisco con assoluta convinzione l’inutilità di celebrare il processo contro Filippo Parisini, chiesto oggi (ieri, ndr) dal pubblico ministero, il quale nella sua requisitoria non ha fornito elementi di sostanza a sostegno dell’accusa – sottolinea l’avvocato Maruzzi che assiste Parisini – originata da quella che il mio assistito ritiene essere stata una ritorsione organizzata dall’ex allestitore della Fiera di Ferrara, per il suo allontanamento dalla Fiera deciso coraggiosamente nel 2017 dallo stesso Parisini. La narrazione che in questi anni è stata accreditata sulla vicenda della Fiera esige una seria rivisitazione in chiave di valorizzazione del ruolo che ebbe la presidenza Parisini". "Prendiamo atto e ci difenderemo nella prossima udienza", si limita a dichiarare l’avvocato Linguerri. "Abbiamo accolto con soddisfazione la richiesta di assoluzione avanzata dalla procura che, finalmente, – commenta l’avvocato Fasolin – ha riconosciuto l’assoluta estraneità della mia assistita rispetto ai fatti oggetto del processo".

Le contestazioni. Dalle dichiarazioni di Pietro Scavuzzo, che con la sua Europa Stand forniva gli allestimenti per gli eventi che si svolgevano al centro fiere è iniziata l’indagine, iscritta a registro della procura nel 2019, poi dipanatasi in due filoni separati. Quello che riguarda le istanze presentate dal pm Savino ieri, ruota attorno all’ipotizzato accordo illecito che, sostanzialmente, si sarebbe basato nel riconsegnare all’Ente il 20 per cento delle cifre incamerate da Scavuzzo in cambio dell’esclusività a fornire allestimenti per la Fiera. Quando questa esclusività è venuta meno – sempre stando alla denuncia – Scavuzzo ha deciso di raccontare tutto perché, a suo dire, sarebbe stato estromesso dai giochi a causa della sua difficoltà nel corrispondere la quota che gli garantiva l’esclusiva negli appalti per gli allestimenti. Le indagini, coordinate dal pm Savino, hanno ruotato attorno all’accusa di concussione, contestata in prima battuta a Zanardi e Parisini, poi modificata in induzione indebita a dare o promettere utilità. Modifica che a quel punto ha coinvolto anche Scavuzzo, fino a quel momento rimasto fuori dall’accusa principale di concussione. Peculato e contraffazione di pubblici sigilli le accuse per Arlotti e Rollo, insieme allo stesso Zanardi, per avere contraffatto il marchio Siae, grazie alla creazione di un sistema di replicazione dei biglietti che risultavano avere la stessa matrice di quelli originali.