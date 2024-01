Fiera, tangenti sugli allestimenti: "Scavuzzo spesso contraddittorio. Non attendibili le sue accuse"

La natura pubblica o privata di Ferrara Fiere e l’attendibilità del grande accusatore, Pietro Scavuzzo. Su questi due pilastri si è fondata la difesa di Nicola Zanardi, che di Ferrara Fiere è stato presidente fino al 16 dicembre del 2014 ed è sotto processo per il presunto giro di ’mazzette’ sugli allestimenti. Imputati con lui anche l’allora direttrice Giorgina Arlotti, il successore di Zanardi, Filippo Parisini, lo stesso Scavuzzo e Angelo Rollo, quale amministratore della Webland 2000. Ieri a prendere la parola per primo, il professore di diritto amministrativo alla Luiss e codifensore di Zanardi, Marcello Clarich, che ha spiegato al gup Carlo Negri come di fatto Ferrara Fiere srl, non fosse un ente pubblico, ma una società privata a partecipazione pubblica, illustrandone i motivi in punta di diritto.

"Ovviamente in questo caso – sottolinea l’avvocato Marco Linguerri, difensore di Zanardi – verrebbero a cadere tutte le accuse contestate a Zanardi (dall’induzione indebita al peculato, fino alla violazione dei pubblici sigilli, ndr) che per loro natura presuppongono la posizione di funzionario pubblico. Ma così non è". Non solo, il legale che assiste colui che viene ritenuto a capo del presunto sistema di tangenti, nel corso della sua lunga arringa, ha ricostruito passaggio dopo passaggio, dal 2017 in poi tutte le dichiarazioni che sono state fatte da Scavuzzo – all’epoca titolare della Europa Stand, società che si è occupata a lungo di fornire gli allestimenti per gli eventi in Fiera – il quale ha accusato i vertici di Ferrara Fiere dell’epoca, prima Zanardi e poi Parisini, di pretendere il 20 per cento degli incassi per garantirgli l’esclusività delle forniture. Ricostruzione che gli imputati rispediscono al mittente. "Passaggio dopo passaggio – conclude l’avvocato Linguerri – ho messo in fila tutte le dichiarazioni di Scavuzzo, dal 2017, sottolineando le numerose contraddizioni che mettono in forte dubbio la sua attendibilità. Non solo. Gli stessi aspetti che il pm ha evidenziato per corroborare la sua tesi accusatoria, l’ho controbattuti, fornendo la spiegazione assolutamente opposta". Sempre nell’udienza di ieri l’arringa dell’avvocato Silvia Fasolin, che assiste Giorgina Arlotti, perla quale già il pm Ciro Alberto Savino, comunque, ha chiesto l’assoluzione. Si torna in aula il 6 febbraio prossimo, quando a prendere la parola saranno gli avvocati Elisabetta Marchetti, per Scavuzzo, e Simone Bianchi per Rollo. Mentre l’avvocato Claudio Maruzzi parlerà in difesa di Parisini, in questo caso il giudice dovrà decidere solo sulla richiesta di rinvio a giudizio. Nella precedente udienza il pm aveva chiesto la condanna di Zanardi a quattro anni e 4 mesi di reclusione.