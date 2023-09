Fiera, trenino musicale e convegni

Prosegue la Fiera di Copparo che, anche oggi, propone un ricco programma. Si parte alle 14.30 a Villa Bighi, dove è prevista la conversazione ‘Cooperazione internazionale e situazioni a rischio ambientale’, nell’ambito della rassegna ‘1985-2025 Cambia il Clima’. Mentre alle 16.15 prenderà il via da Saletta, in via Piazza, il Music Train, il trenino musicale itinerante che porterà la musica dal vivo nelle frazioni con 60 posti disponibili, con un percorso che raggiungerà la Fiera. Alle 18, al primo piano del Municipio, il Gruppo Archeologico Ferrarese propone ‘La Necropoli di epoca romana conferenza sui risultati della campagna di scavo 2023 riguardanti la necropoli di epoca romana, indagata in località Viarolo’. Appuntamento alle 20 via Roma per ‘Gusto d’autunno’, organizzato dai commercianti di via Roma e piazza Libertà. Sul palco centrale dalle 21 la Albatros Band Cover riempirà la piazza con medley dei Blues Brothers e musica anni ’80 e ’90. Dalle 21, dinanzi la Biblioteca Anne Frank, La Brigata di Sottomonte darà il via alla prima sessione di La Torre dei Giochi con incontri oggi dalle 21 alle 23.30, domani dalle 15 alle 19 e dalle 21 alle 23.30, domenica dalle 15 alle 19.