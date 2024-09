Fiera, un bilancio tra luci e ombre: "Il maltempo ci ha danneggiato"

E’ un bilancio in chiaroscuro quello dell’edizione numero 67 della fiera di Argenta, tre giorni di festa nella quale la comunità argentana ha esibito il vestito della festa, con tante iniziative nelle vie del centro, soprattutto con tante opportunità di ascoltare musica e assaporare le specialità culinarie. C’erano la bellezza di sette punti nei quali si poteva mangiare, da quelli a prezzi popolari a specialità gourmet ad abbinamenti con la musica, come nel parco e nella piazzetta davanti al Teatro dei Fluttuanti. Il fattore maltempo, in una manifestazione all’aperto, ha inciso sulla partecipazione. Il concerto di Paolo Belli doveva essere l’evento più importante della fiera di Argenta, ma il maltempo di ha messo lo zampino. Tuttavia la serata con l’artista emiliano band leader di Ballando con le stelle non andrà dispersa, sarà recuperata qualche settimana più tardi, il 21 settembre, nell’ambito della fiera di Consandolo, che è alle porte. "Avevamo programmato una bellissima serata con Paolo Belli, che abbiamo deciso di sospendere – allarga le braccia il sindaco di Argenta, Andrea Baldini - Insieme ai presidenti di Pro Loco Argenta e Pro Loco Consandolo abbiamo deciso però che Paolo Belli sarà a Consandolo il prossimo 21 settembre, una nuova data in occasione della fiera di San Zenone. Grazie a Pro Loco Consandolo che in pochi minuti si è data disponibile a mettersi in campo per non perdere questo bel concerto". L’edizione dello scorso anno invece aveva goduto di un tempo clemente, che aveva consentito di assistere a bellissimo concerto di Edoardo Bennato e della sua band, due ore appassionanti. Per contro molti ancora ricordano l’esibizione sotto la pioggia dei Nomadi. Il tempo insomma non ha aiutato gli organizzatori, il primo e l’ultimo giorno della fiera sono stati colpiti dal maltempo, e tanto purtroppo è stato perso. La sessantasettesima edizione non è stata fortunata, il sindaco comunque spende parole di elogio per i volontari: "Grazie alla Pro Loco Argenta, che insieme a noi in questi mesi ha dato tutto per creare quella occasione di incontro e di racconto che è la nostra fiera Argenta. Una fiera sfortunata, ma che ci ha stupito per l’entusiasmo portato in piazza. Per tanti eventi e progetti è stato un nuovo entusiasmo: grazie a tutte le associazioni, i volontari, gli operatori di Argenta. Colmiamo un pochino la malinconia di oggi sapendo che lo spettacolo con Paolo Belli e la sua orchestra sarà recuperato nella cornice della fiera di San Zenone, il 21 settembre a Consandolo. Un gemellaggio di fiere, e quello di oggi è un arrivederci".

Franco Vanini