Fiesa Confesercenti,. Orsatti alla guida: "Il settore alimentare, pilastro del territorio"

Alessandro Orsatti è stato confermato presidente di Fiesa Confesercenti Ferrara, il sindacato degli esercenti del settore alimentare aderente a Confesercenti. La decisione è arrivata nel corso dell’assemblea provinciale, che ha visto al centro del dibattito le sfide e le prospettive di un comparto fondamentale per l’economia locale. All’ordine del giorno, oltre alla rielezione della presidenza, anche una riflessione a tutto campo sulla situazione del settore alimentare e la definizione del programma di lavoro per il prossimo mandato. "Ringrazio i colleghi per la fiducia accordatami – commenta Orsatti –. Il settore alimentare è un pilastro per il nostro territorio: presidia la qualità, la sicurezza e le tradizioni, troppo spesso date per scontate. Le speculazioni sulle materie prime, l’aumento di costi e adempimenti ne minano la sostenibilità. Per questo lavoreremo su innovazione, valorizzazione delle professionalità ed educazione alle nuove generazioni di consumatori, con l’obiettivo di dare voce e forza alle imprese della filiera". La riconferma

di Orsatti segna dunque continuità ma anche la volontà di aprire una nuova fase di impegno, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo con le istituzioni e sostenere la crescita delle imprese alimentari della provincia di Ferrara.