Figli abbandonati e la fragilità delle madri. Il dramma tra le pagine

Ricostruisce le fragilità di quelle madri costrette ad abbandonare i propri figli, spesso in circostanze tragiche, il libro di Mara Cinquepalmi, dal titolo ‘Breve atlante delle (altre) madri dei (nostri) figli’ (Editore Scatole Parlanti, 2025), che oggi alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca Ariostea (via Scienze 17). Il libro esplora le fragilità e i segreti delle famiglie, in particolare quelle di donne che, per vari motivi, hanno dovuto rinunciare ai propri figli, costrette ad affidare i loro bambini a terzi, spesso in circostanze drammatiche. Di queste madri la cronaca ci restituisce quasi tutto.